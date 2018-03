Olympionik a oscarový scenárista už se nemůžou dočkat: Brzy budou vychovávat syna

Tom a Dustin se těší na chlapečka. Profimedia.cz

Homosexuální pár se na Valentýna pochlubil snímkem z ultrazvuku. Teď britský skokan do vody a americký scenárista potvrdili, že jim náhradní matka porodí syna.

„Budeme mít kluka!“ pochlubil se na Instagramu držitel dvou bronzových olympijských medailí. Třiadvacetiletý Tom Daley bude chlapečka vychovávat s držitelem Oscara za scénář k dramatu Milk. O 20 let starší Dustin Lance Black je od loňského května jeho manželem.

Gay pár kromě gratulací zahrnují také názory, podle nichž by stejnopohlavní páry neměly vychovávat děti. „Všichni soucítí s Kim Kardashian, protože kvůli zdravotním problémům nemohla znovu otěhotnět a v souvislosti s ní oceňují, že existuje možnost pořídit si dítě přes náhradní matku. Pro gay páry je to ale ta jediná možnost. Kdyby bylo možné mít děti stejně jako heterosexuálové, nahlíželo by se na nás úplně jinak,“ reagoval Daley. ■