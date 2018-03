Hvězda Ulice ukázala napěchovaný hrudníček: Aneta Krejčíková se zvěčnila jen v podprsence

Aneta Krejčíková Foto: Instagram A. Krejčíkové

Naposledy se na sociální síti pochlubila snímkem jen v podprsence a kalhotkách, což ihned vzbudilo vlnu naprostého nadšení. Rozesmátá Krejčíková zářila jako sluníčko už jen proto, že konečně sehnala prádlo, které jí sedlo.

„Trvalo mi dlouho, než jsem objevila padnoucí prádlo. Buchty, co maj stejnej problém jako já, úzkej hrudník a velký prsa, to určitě znaj,“ vzkázala pod snímkem Krejčíková, jež by se na Instagramu klidně vyfotila i nahá.

Jednou se takto pochlubila decentní fotkou ňader, ale příspěvek nahlásil nějaký mravokárce a naštvaná Krejčíková musela fotku smazat.

„Internet je plný zla, nelegálních věci, videí, kde se ubližuje druhým, porna, nahoty a vy se skutečně budete zabývat fotkou, která je decentní, a navíc velmi krásná,“ rozčilovala se tehdy herečka. Snímek v prádle ale naštěstí nikomu nevadil, a tak se její fanoušci mohli bez obav kochat. ■