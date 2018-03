Už patnáct let je hvězdou přehlídkových mol: Průšová radí, jak na pevný zadek a dokonalé nohy

Kateřina Průšová Super.cz

Kateřina Průšová (34) se na modelingové scéně pohybuje už patnáct let. A stále si může dovolit v pohodě vystoupit na přehlídkové molo ve spodním prádle. Postavu na to jednoznačně má. Ale jak sama přiznává, je to pořádná dřina!

Průšová moderovala casting nového ročníku Miss Czech Republic. Co by poradila dívkám, aby se udržely na scéně tak dlouho jako ona? "Hlavně mít ideální postavu. Starat se o sebe, cvičit, zdravá strava, dobrá pleť. Nesmí usnout na vavřínech. A mít chuť pracovat. Spousta holek si v sedmnácti myslí, že mají postavu zadarmo a půjde to samo. A to je omyl," řekla Super.cz Průšová.

Soutěž krásy je podle ní ideální startovní pozicí. "Ať to holky zkouší, dokud jsou mladé. Je to nová příležitost. Soutěž krásy je ideální v tom, že se mohou otevřít dveře do světa šoubyznysu," dodala Miss České republiky 2002. ■