Výstřihy ano, prádlo už ne: Monika Leová končí s předváděním prádla! Takhle už ji na mole nikdy neuvidíte

Monika Leová Super.cz

"Já už do prádla ne, už jen přes kameru. Plavky možná ještě jo, ale s prádlem je konec," řekla Super.cz Monika, která vedle profese modelky a moderátorky ještě zabrousila do další profese, zkusila si herectví. Získala malou roli v seriálu Ohnivý kuře.

"Bylo to velice zajímavé, ale herečka je moc silné slovo. Cítím se mezi herci nesvá, není to moje profese, je to jiná disciplína. Byla to příjemná změna, obdivuju herce, jak celý den dokáží čekat. Celý den čekání a pak deset minut akce," dodala Leová. ■