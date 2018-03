Je nejmenší muzikálovou zpěvačkou u nás a stejně bojuje s váhou! Dala se na hubnutí

Magda Malá Super.cz

Magda vychovává dvě děti, má za sebou jeden rozvod a přiznala, že už je dva roky šťastná po boku nového partnera. "Mám se dobře, jsem spokojená. Trvá to asi dva roky," prozradila zpěvačka.

"Je to kamnář, vyrábí krby. Zbožňuju lidi, co něco tvoří. Je za nimi vidět ruční práce. Je z Vysočiny, takže se vídáme trošku méně. Těšíme se na sebe, přijede jednou za dva týdny a stejně se pohádáme. Miluje moje děti, a to je skvělý," dodala na zkoušce připravovaného muzikálu Robinson, který bude mít premiéru již 30. března v divadle Hybernia. ■