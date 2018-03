Naštěstí pro fanoušky si Lucka Vondráčková z Kanady občas odskočí domů. Natočila klip přímo v centru Prahy

Lucie Vondráčková v novém klipu k písni Nad Vltavou

Obrazovou podobu písně Lucie natáčela v listopadu na svých oblíbených místech Prahy. Vidět můžeme například záběry z liduprázdného Karlova mostu, Petřína, Staroměstského náměstí a okolí Vltavy.

Jak zpěvačka prožívala samotné natáčení? „Krásně, nostalgicky. Jsem rodilá Pražačka a strávila jsem tu třicet úžasných let. Když se do Prahy vracím, je to kromě nové práce řetězec všech možných vzpomínek a pocitů, zklamání, lásek, výher, nadějí. To všechno ve městě vašeho srdce zůstává,“ prozradila Lucie a dodává: „Písnička je o stesku, o lásce, o dálce, o citech, o životě.“

V klipu, který má na svědomí režisér a kameraman Ondřej Urbanec, se po boku Lucie objeví také Mirek Šimůnek, který si zahrál Lucčinu bývalou lásku. „Lucinka je boží, je to anděl! Spolupráce s Luckou byla nádherná," uvedl Šimůnek.