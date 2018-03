Pergnerová se k moderování hned tak nevrátí. Místo toho by ráda oprášila svou jinou dovednost

Takto se Pergnerová udržuje ve formě. Video: Consuelle Crystal

V tomto pořadu moderátorka prozradila, jak se jí daří dobře vypadat. Za jejím vzhledem ale rozhodně nestojí sport, vždyť během natáčení Tereza šla a neběžela, jak to bývá běžné u jiných hostů. „Žít s radostí, s láskou, věřit tomu, co dělám." Sice nesportuji, ale ráda chodím na procházky, na houby a všude chodím hodně pěšky,” říká Tereza.

Pergnerová naposledy moderovala pořad Mise nový domov, který byl ale velmi brzy ukončen. Její fanoušky možná rozesmutní, že ji v blízké budoucnosti na televizní obrazovce neuvidíme. „Já potřebuju vždycky něco odžít, abych mohla jít zase dál a do tý práce přinést něco, o čem jsem přesvědčená. A to se nedá odžít před kamerou. Já potřebuju být doma se svýma dětma, žít obyčejnej život,” vysvětluje.

Žádné extrémy už prý v jejím životě nejsou. „Jsem obyčejná holka," říká o sobě.

Dcera skladatele Eduarda Pergnera původně studovala hudební konzervatoř v Praze, hudebně-dramatický obor a uplatnila se nejen jako moderátorka, ale koketovala i s herectvím. To by si klidně ráda ještě někdy zkusila. „Má-li něco přijít, tak to vždycky přijde. Možná tak vydám i knížku, kterou jsem napsala zatím jenom do šuplíku,” říká Tereza Pergnerová. ■