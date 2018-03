Denisu z Výměny manželek poznamenalo trauma: Byla přepadena v herně, kde si během těhotenství chtěla vydělat na kočárek

Denisa odhalila životní trauma. Video: archiv TV Nova

Osmadvacetiletá Denisa vyrazila na výměnný pobyt do rodiny, již kvůli natáčení opustila o dva roky starší Lucie. Před kamerami měla obstát v poslední zkoušce před svatbou s Lukášem. Společnost despotického o generaci staršího Mirka jí ale vůbec nesvědčila.

„Že jsem přecitlivělá, to víš. Za to nemůžu. Jako ty jseš paličák tvrdohlavý, tak já jsem přecitlivělá,“ argumentovala před náhradním manželem, s nímž si nepadli do oka. Denisino chování je totiž ovlivněno traumatem, na které dodnes nedokáže zapomenout.

„Byla jsem ve třetím měsíci těhotenství a chtěla jsem si přivydělat na kočárek jako krupiérka. Byla jsem v práci a za mnou stál chlap s kudlou a kapucí na hlavě a šel po mně. Poprosila jsem ho, ať mě nechá, že jsem těhotná. Pak jsem utekla na záchod,“ rozplakala se při natáčení. ■