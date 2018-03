Obrovský výstřih a šatičky sotva pod zadek: Takhle se na oscarovém večírku předvedla nejúspěšnější modelka

Kendall Jenner Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kamery ji snímají jen při natáčení rodinné reality show Keeping Up with the Kardashians, ale je jen otázkou času, kdy se slavná brunetka objeví v nějakém hollywoodském filmu. Kendall vyrůstala v konkurenci čtyř velmi průbojných sester, což ji přimělo nespokojit se s málem. Když loni z vrcholu žebříčku nejvýdělečnějších modelek sesadila Gisele Bündchen (37), musela zblednout závistí i Kim Kardashian (37).

Ve světě modelingu už to Kendall dotáhla na samotný vrchol a mezi celebritami má výsadní postavení. Pokud by na společenské akci bylo volné místo jen pro jednu členku slavné rodiny, obsadila by ho právě ona. Na pooscarové party, již v Los Angeles tradičně uspořádal magazín Vanity Fair, toho ze svého tělíčka chtěla ukázat co nejvíce. Černé šaty byly sice bohatě nařasené na ramenou, zato odhalily skoro celou její hruď a sexy nožky téměř až k rozkroku. ■