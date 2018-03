Ve 30, 40, 50 i 60 nevypadají na svůj věk. Seznam triků, kam až jsou známé osobnosti schopné zajít

Je to k vzteku, když v televizi nebo na obálkách časopisů vídáme stejně staré slavné ženy, ale hádáme jim minimálně o 10 let méně než sobě. Přečtěte si triky slavných, a co všechno jsou schopni pro svou dokonalost udělat.

Ve 30, 40, 50 i 60 nevypadají na svůj věk. Seznam triků, kam až jsou známé osobnosti schopné zajít Foto: Klinika Yes Visage

Vše začíná kolem třiceti Moderátorka Iva Kubelková (39) nedá dopustit na ošetření vlastní plazmou, které vylepšuje kvalitu pokožky a působí jako výborná prevence stárnutí pleti. Dalším zázrakem moderní doby je kyselina hyaluronová, která intenzivně hydratuje, zacelí vrásky a zároveň navrací ztracený objem, mladistvost a kontury ve tváři. „Mysleli si, že mám pořád trápení kvůli vrásce „mračivce“ na čele. Tak jsem ji vyřešila,“ prozradila Iva Kubelková právě o výplni kyselinou. Zpěvačka Kamila Nývltová (28) díky ní zase snadno vyřešila dědičné kruhy pod očima. „Tyto zákroky jsou rychlé a účinné, téměř bezbolestné a bez nutnosti rekonvalescence. Ideální prevencí vrásek v oblasti čela a kolem očí, které se objevují už ve třiceti, je botox. Ten však skvěle funguje i ve vyšším věku, kdy zamezuje dalšímu prohlubování vrásek.“ vysvětluje MUDr. Zuzana Poláková z Kliniky Yes Visage. Iva Kubelková FOTO: Klinika Yes Visage Kamila Nývltová FOTO: Klinika Yes Visage Čtyřicítka nemusí být problém Další vrásky už i kolem úst, ztracený objem ve tvářích, povadající kontury, nevýrazné rty. Hoďte své pleti záchranný kruh opět snadno pomocí tělu vlastní kyseliny hyaluronové. V případě, že vaše pleť uvadá rychleji, než byste chtěli - nosoretní vrásky jsou hlubší a koutky úst začínají klesat směrem dolů, pak je kombinace s niťovým liftingem ideální volbou. Nitky se vstřebají a zanechají jen zpevněný obličej. Takové zpevnění čela a zvýraznění kontury rtů, která se s věkem ztrácí, absolvovala i herečka Alice Bendová (44). „Upřednostňuji jen přirozené lehké zvýraznění či hydrataci rtů. Hezké rty jsou věc, kterou si, myslím, každá žena zaslouží,“ vysvětluje MUDr. Hana Plachá, která se na rty specializuje. Více o zákrocích na www.yesvisage.cz. Alice Bendová FOTO: Klinika Yes Visage Simona Krainová (45) pleť poctivě a pravidelně vyživuje plazmaliftingem. „Je to můj elixír mládí. Chodím také na botox, sice běžný zákrok, ale věřte mi, aby výsledek vypadal přirozeně, je důležité, kdo s ním pracuje. Proto jsem na Klinice Yes Visage, kde všechny zákroky dělají s citem pro přirozenost,“ netají se Simona. Simona Krainová FOTO: Klinika Yes Visage Ve skvělé kondici i v padesáti či šedesáti „Podstatně jednodušší je udržovat pleť v kondici výše zmíněnou trpělivou dlouhodobou péčí dermatologů pomocí neinvazivních a miniinvazivních zákroků, než posléze rekonstruovat to, co je mnohá léta zanedbávané. Pokud však už výkonů ve vyšším věku je potřeba, časté jsou operace očních víček a různé typy liftingů. Už pouhé odstranění padajících víček dokáže omladit obličej až o 10 let,“ vysvětluje MUDr. Martin Molitor, primář plastické chirurgie Kliniky Yes Visage. Mladší nemusí být jen pleť na tváři, věk nemusí prozrazovat ani krk, dekolt či ruce. Kupříkladu o své ruce pomocí kyseliny hyaluronové v kombinaci s plazmou pečuje i skvěle vypadající herečka Zdena Studenková (63). Zdena Studenková FOTO: Klinika Yes Visage „Krása vychází také zevnitř a ze zdravého těla. Své zdraví by si měl opravdu každý zmapovat a to nejen v závislosti na věku. Já jsem ráda, že všechno poskytují s výsledky ihned a na jednom místě tady na Klinice Yes Visage,“ prozradila Lucie Bílá (51). Více informací na www.yesvisage.cz/prevence. Lucie Bílá FOTO: Klinika Yes Visage Zázračný laser pro všechny Nejmodernějším a nejsilnějším laserem v Česku nechala zmizet první vrásky a žilky v obličeji před 2 týdny zpěvačka Tereza Kerndlová (31). „Laser Fotona SP Dynamis PRO vyřeší lifting, jizvy, pigmentace, znaménka, chloupky, chrápání i zpevnění vagíny či inkontinenci. U omlazení je ihned po ošetření jasně viditelný efekt a je tak skvělou volbou pro ty, kteří se zdráhají využít niťový lifting, výplně či skalpel, ale vyžadují razantnější účinek," vysvětluje Tereza Gabryšová. Více o nejúčinnějším laseru na www.yesvisage.cz/laser Tereza Kerndlová FOTO: Klinika Yes Visage Podívejte se, co o ošetřeních říkají samy zmíněné osobnosti: TIP: Krásnější a zdarma! Většinu zákroků lze dnes již jednoduše absolvovat třeba i během obědové pauzy. Kliniky Yes Visage v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě poskytují nezávazné konzultace zdarma a taktéž poskytují na výkony možnost splátek bez navýšení již od 500 Kč. A pokud byste chtěli jakýkoliv ze zákroků kliniky zcela zdarma, zkuste štěstí v soutěži. Více informací na webu kliniky na www.yesvisage.cz. Rady lékařů jak na mladší pleť ve videu: