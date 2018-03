Jako ve filmu Absolvent: Simona Krainová na fotkách svádí sedmnáctiletého syna Ivana Trojana Josefa

Své role zahráli dokonale. Foto: Grade

Je erotickým snem spousty mužů všech věkových skupin. Proto není vůbec zvláštní, že by k Simoně Krainové (45) mohl vzhlížet o generaci mladší chlapec. V aktuálním čísle magazínu Grade pětačtyřicetiletá modelka na fotografiích svádí o osmadvacet let mladšího Josefa Trojana. Snímky jsou inspirované oscarovým snímkem Absolvent s Dustinem Hoffmanem, který patří ke zlatému fondu a scény z něj k nezapomenutelným.

Proč padl výběr právě na Krainovou? „Když jsme se rozhodli nafotit titulní stranu a fotostory inspirovanou milostnou aférou mezi vdanou ženou a o generaci mladším vysokoškolským absolventem, typově se nám do role paní Robinsonové nejvíce hodila Simona Krainová. Je jednou z mála slavných českých modelek, která umí hereckým způsobem vyjadřovat emoce a podle nám blízké odbornice na PR, jež se pohybuje na českém i americkém trhu, má hollywoodský look. Simona navíc neměla problém s tím, že představuje v páru tu o generaci starší, která se chová podle pravidla 'co je v domě, to je pro mě', protože je nad věcí,” říká šéfredaktor časopisu Pavel Mahdal.

Roli původně ztvárněnou Dustinem Hoffmanem, ve které navíc debutoval, svěřili tvůrci časopisu dalšímu debutantovi - již zmíněnému Josefu Trojanovi. Herec, který má před sebou slibnou kariéru, je synem slavného otce Ivana Trojana a herečky Kláry Pollertové. „Simona a Josef se na place potkali poprvé a rolí se zhostili dokonale. Neměli před sebou zábrany, sedli si lidsky a na fotkách je to k naší spokojenosti vidět,” dodává Mahdal. ■