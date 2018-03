O nejbujnější okamžik oscarového ceremoniálu se postarala tato extrémně obdařená herečka

Keala Settle ukázala svou ženskou výbavu. Profimedia.cz

Korpulentní Havajanka je uznávanou muzikálovou herečkou. Na ceremoniálu zazpívala skladbu This Is Me, která ale nakonec v písničkové kategorii neuspěla. I když hit z muzikálu Největší showman uspěl na Zlatých glóbech, Oscara získal song Remember Me z animovaného filmu Coco.

Keala se dočkala jedinečné příležitosti zazpívat před publikem plným hollywoodských hvězd. Kromě hlasu předvedla i svůj pořádně napěchovaný dekolt. Příroda jí totiž kromě zlata v hrdle nadělila i pořádná ňadra, která hrdě vystavila v šatech s obrovským výstřihem.

V Největším showmanovi ztvárnila vousatou ženu z obskurní show. Na Oscarech zpívala o tom, že za každou cenu zůstane sama sebou. Přebytečná kila tak pro ni určitě nejsou žádnou překážkou. ■