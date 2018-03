Nejkrásnější tělo Česka je volné! Po pěti letech nádherná Miss pustila k vodě svého extraligového hokejistu

Veronika Volkeová Super.cz

"Vztah už netrvá. Missí nemoc asi bohužel zafungovala. Byli jsme spolu pět let, už to byl stereotyp. Jsme mladí, není třeba se vázat takhle brzy," řekla Super.cz Veronika na castingu Miss Czech Republic, kde zasedla v porotě.

Co by poradila holkám, aby stejně jako ona získaly titul nejkrásnější tělo Česka? "Mám štěstí, že to mám vrozené, nic moc extra pro to dělat nemusím. Občas si zajdu do fitka, nepiju colu, snažím se nejít sladký. Teď se snažím tedy cvičit víc, protože mám ochablé svaly, tak aby to nějak vypadalo. V době finále jsem na tom byla výrazně lépe," dodala Volkeová. ■