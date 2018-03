Tohle je Rozárka! Daniel Hůlka ukázal roztomilou dceru. Zítra jí bude týden

Daniel Hůlka s manželkou a dcerou Foto: archiv D. Hůlky

"Obě jsou v naprostém pořádku, porod byl bezproblémový, Barborka to zvládla úžasně, je ohromně statečná," řekl Hůlka, který přímo na sále nebyl. "Je to myslím chvíle, kdy má mít ženská svoje soukromí, není to místo pro chlapy. Je to názor můj i mé manželky, na tom jsme se shodli," řekl Super.cz Hůlka, který netrpělivě pochodoval na chodbě a čekal na chvíli, až poprvé dceru spatří.

"Je nádherná," pěje ódy na dceru. Nyní Hůlku kromě seznamování doma s Rozárkou čeká finální zkoušení muzikálu Robinson. Premiéra je naplánována na 30. březen v divadle Hybernia.

"Prožívám teď úžasné období. Mám nádhernou dceru a čeká mě premiéra skvělého muzikálu. Strašně se na to těším. Máme před sebou posledních pár zkoušek a už se moc těšíme do divadla před diváky," dodal představitel Robinsona. ■