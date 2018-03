Ilona Csáková natočila po letech nový klip k písničce, která prý lidem vyrazí dech: Takhle jí to bude slušet!

Ilona Csáková natočila po šestnácti letech nový klip k zbrusu novému singlu Abych byla IN. Foto: All4bands

Ani se tomu nechce věřit, ale od okamžiku, kdy zpěvačka Ilona Csáková (47) natočila svůj poslední videoklip k sólové písni, uplynulo šestnáct let. Z prsaté divošky v obtažených modelech, která důsledně střídala image s každou novou deskou, je dnes noblesní dáma, která má v hlavě jasně srovnané priority.

Máma osmiletého Daniela a pětiletého Dominika a majitelka jednoho z nejvýraznějších hlasů tuzemské populární hudby o sobě po čase zase dává vědět. K srdcím i uším svých posluchačů vyráží s novým singlem, který bude mít také své vizuální ztvárnění.

„Můj nový song asi mnohé překvapí. Bude to něco, co asi lidé nebudou úplně čekat. Možná budou dokonce v šoku. O to víc jsem zvědavá, jak se bude líbit. Nebudu zapírat, že jsem nervózní a cítím mírné rozechvění,“ usmívá se Ilona.

Nová Ilonina píseň se jmenuje Abych byla IN. Autorkou hudby i textu je mladá talentovaná songwriterka Patricie, která má na svědomí například text k písničce Boky jako skříň, s níž u publika zabodovala Ewa Farna.

„S Ilonou je radost spolupracovat. Nejenže mi dala velkou důvěru při psaní písničky, ale dokonce mě nechala napsat scénář k videoklipu, který po letech vydává. Myslím, že změnu, kterou chystá, nikdo nečekal. Doufám, že tím co nejvíce lidem vyrazíme dech," řekla Super.cz Patricie.

Na fotografie z natáčení klipu, který Ilona a její tým představí světu už 11. března, se mrkněte v naší fotogalerii. ■