Ta snad nestárne! Pergnerová vypadá s dlouhými vlasy jako v době, kdy byla na vrcholu slávy

Tereza Pergnerová a Jiří Chlebeček Profimedia.cz

Tereza si nechala dorůst vlasy do délky, kterou nosívala, když byla hvězdou hudební hitparády Eso. A to už je pěkných pár let. Vypadá mladistvě a doslova září. Rodinný život Pergnerové evidentně prospívá. Na veřejnosti se objevuje jen výjimečně a jako moderátorka si své profesní aktivity pečlivě vybírá.

Premiéra představení se bude konat 16. března v pražském kostele U Salvádora."Jak víte, improvizace pro mě rozhodně není denní chleba. Běžně se takhle neotvírám veřejnosti. Normálně se člověk neukazuje v pravém světle, ale tady to tak bude,“ prozradila Tereza na tiskové konferenci. ■