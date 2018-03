Tři měsíce po porodu už tančí: Přítelkyně Dědíka ze StarDance má větší prsa, ale jinak je na své váze

Marek Dědík s přítelkyní Terezou ve víru tance... Foto: Olga Hrušková

Vlivem kojení má výrazně větší prsa, jinak je pouhé tři měsíce po porodu syna zase na své váze. Řeč je o přítelkyni Marka Dědíka (34), kterého znáte ze tří řad populární taneční show StarDance. Tereza se už navíc zase plně vrhla do tance a začala se svým partnerem veřejně vystupovat.

„Jsem na své váze a bez cvičení. Stále plně kojím, takže si jen pečlivě hlídám, co jím,“ řekla Super.cz Tereza, která tento víkend s Markem vystupovala hned na dvou plesech. „Byla to první vystoupení po roční těhotenské pauze. Příprava musela být. Jednu choreografii jsme oprášili, druhá je zcela nová. Nejvíce jsem se bála zvedačky, ale povedla se,“ dodala.

Zatímco Tereza se zkoušením svatebních šatů nebude mít asi nejmenší problém, Marek přiznává, že má nějaké to kilo navíc. „Já si svou těhotenskou váhu zatím stále držím. Ale co, mladý a štíhlý už jsem byl,“ vtipkuje tanečník, který připravuje jarní i letní taneční campy pro dámy i děti a chystá se jako porotce na velký mezinárodní festival do Jekatěrinburgu. ■