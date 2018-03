Perkausová při své premiéře zářila: Takhle jí to seklo v sexy červených šatech!

Eva Perkausová s Romanem Šebrlem Foto: archiv FTV Prima

"Jsem víceméně spokojená, samozřejmě je pravda, že na sobě musím zapracovat, ale bylo to lepší, než jsem předpokládala. Jsem ráda, že jsme to zvládli. Velká podpora byla od Romana, já jsem byla nervózní," přiznala Eva. "Bylo to exkluzivní," chválil svou novou parťačku Roman.

Eva měla strach při své premiéře z přeřeků. Některá slovíčka, která by jí mohla činit problém, proto nahradila. "Zrádná slovíčka jsem si raději přepsala, aby se mi texty ve studiu lépe vyslovovaly a abych se nepřeřekla," dodala Perkausová, která ve zprávách nahradila těhotnou Gábinu Laškovou. ■