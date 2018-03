Andrea Pomeje zrušila kšeft kvůli nemoci. Víme, co se stalo

Andrea Pomeje Foto: Lenka Hatašová

Andrea Pomeje (29) ruší práci. Překvapivě to není kvůli manželovi Jiřímu (53), který se zotavuje po operaci hrtanu. Andreu skolila chřipková epidemie. Vzhledem k tomu, že sexy brunetka je tou, která momentálně jediná živí rodinný rozpočet, je to pro manžele velký problém.

"Neskutečně mě to ze srdce mrzí, ale od rána se snažím srazit horečku bez výsledku. Čekala jsem do poslední chvíle. Prosím nezlobte se, ale dnes nejsem schopná na akci dorazit. Plánujeme přeložení. Omlouvám se všem, co se těšili. Vše vynahradím příště," napsala na sociální síť dýdžejka, která dnes měla zářit na prvních narozeninách music baru v Ústí nad Labem.

Andrea je jako dýdžejka velmi úspěšná. A to nejen u nás. Oblíbená je také v Thajsku, kam každoročně vyrážela. Letošní rok pochopitelně musela vynechat a pečuje o svého manžela. ■