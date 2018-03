Naštvaný Elton John přerušil koncert a odešel z pódia. Víme, co se stalo

Eltona Johna se při koncertu dotknul fanoušek. To zpěváka rozčílilo k nepříčetnosti. Profimedia.cz

Jeden z jeho fanoušků se totiž během preludování hitu Saturday Night’s Alright for Fighting rozhodl, že se své hudební ikony dotkne. A to neměl dělat. Známého zpěváka to rozpálilo a poslal svého příznivce do patřičných míst. „Fuck off,“počastoval dotyčného, načeš se naštvaně zvedl a odešel z pódia.

Poté, co se v zákulisí vyvztekal se vrátil a sdělil všem přítomným více než výstižně, co má na srdci. „Už žádné chození na pódium, tohle jste po**ali,“ prohlásil zpěvák před tím, než začal zpívat hit Circle Of Life ze Lvího krále

Dotyčného fandu, který se v tomto případě asi jen nechal unést emocemi a překročil nepsaná pravidla, nechal sedmdesátiletý Elton vyvést ze sálu. ■