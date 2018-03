Utajené záběry ze zkoušek Perkausové a Šebrleho! Takhle to sexbombě bude slušet

Eva s Romanem budou mít dnes večer premiéru. Foto: archiv FTV Prima

"Je to tak, čeká mě výzva, na kterou se nesmírně těším. Už tuto sobotu usednu za moderátorský pult po boku skvělého parťáka Romana. Je to pro mě velká změna a přiznávám se, že mám trému. Tak mi prosím držte palce, doufám, že vás nezklamu," řekla Super.cz Eva.

Ta musela vyrazit ještě na poslední chvíli do luxusního kosmetického salonu vyzkoušet kosmetiku, která bude vyhovovat její pleti, která teď dostává každodenním líčením pro televizní kamery pořádně zabrat.

Roman Šebrle se na dnešní večer moc těší. "Budou to výborné zprávy, zajímavá změna. Eva je skvělá, takže nemám strach, že by to nezvládla nebo že by to neklapalo. Už se na naše první společné vysílání moc těším," dodal Šebrle. ■