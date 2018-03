S andílkem v posteli: Ikona přehlídkových mol zveřejnila sexy fotku ve spodním prádle

„Skoro připravenááá,“ stojí ve statusu modelky Stelly Maxwell (27) ke snímku, který sdílela na Instagramu. Profimedia.cz

3,6 miliónu příznivců krásné Stelly Maxwell (27) sledujících její profil na Instagramu, bylo poctěno speciálním dárkem. Stella totiž zveřejnila fotografii, která se od naprosté většiny ostatních, jež přes tuto sociální síť sdílí, docela liší: Stella sedí na posteli s rozpuštěnými vlasy, které na jedné straně má sčísnuté za ucho, na sobě jen prádlo a síťované ponožky. Ústa s výrazně červenou rtěnkou se snaží odvést pozornost od jejího pohledu upřeného do objektivu, tudíž vám do očí. Pozice, s jednou nohou kolenem přitaženou k hrudi zdůrazňuje její dlouhá štíhlá stehna. „Skoro připravenááá,“ stojí ve statusu ke snímku.

Připravená? Na co? Právě touhle nevyřčenou otázkou se zmíněný obrázek této jediné britské modelky ve stálém angažmá značky luxusního prádla Victoria´s Secret od většiny ostatních na její profilové stránce liší. Všechny ostatní působí skoro stejně. Po chvilce prohlížení už se v nich ztratíte. A kdyby vám ty fotky projížděly před očima ve smyčce, ani si to neuvědomíte.

Instagramový profil Stelly Maxwell je nemocný. Chybí mu příběh. Sdělnost. Jako by se z něj vytratilo ono malé soukromé okénko do života známé celebrity. Kde jsou očekávané fotky společných snídaní s její láskou, herečkou a hvězdou Twilight ságy Kristen Stewart (27)? Kde jsou opravdová selfie, která něco sdělují? Ani fotka, o které píšeme, nepostrádá onen matný lesk profesionality. Ale je alespoň méně glamour, více s nádechem sebeironie, takže Stella na ní vypadá trochu dostupnější. A záhy to ocenilo přes sto tisíc fanoušků. ■