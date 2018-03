Tahle blogerka miluje styl vévodkyně Kate: Své fotky v podobných modelech sdílí na sociální síti

Módní blogerka Stephanie Albrecht (27) z Vancouveru v Kanadě je posedlá šatníkem vévodkyně Kate. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

„Rodina mého otce žije ve Spojeném království, takže jsem vyrostla v tom, že jsem o královské rodině věděla snad vše. Vždycky jsem si myslela, že jsou velmi elegantní a okouzlující. Mám ráda celý ten milostný příběh prince Williama a Kate a navíc sleduji, jak se vyvíjí spolu s módou, kterou preferují,“ vysvětluje Stephanie.

A proč to dělá? Je to zřejmě už nějaký druh obsese, protože Stephanie si zkrátka nemůže pomoct. Je touto aktivitou natolik posedlá, že už se jí zcela přestala bránit. „Jsem ráda kreativní. Pokud například existují formální šaty, které Kate nosí, a líbí se mi, pokusím se najít něco se stejným vzorem, ale ve stylu, který bych mohla nosit já. Musí se zkrátka hodit i ke mně, protože obvykle takové šaty, jako má vévodkyně, ve svém životě nevyužiji,“ říká mladá sympatická blondýnka. „Pokud se tedy inspiruji jejím formálním oděvem nebo botami podobného typu, tak se snažím, aby se daly spárovat s džínami nebo kalhotami, které nosím do práce. A pak se dočkají i patřičného opotřebení,“ dodává s úsměvem Stephanie. ■