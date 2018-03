Stará láska nerezaví. Po zrušených zásnubách k sobě mají Polívka s Krézlovou opět velmi blízko

Důkaz místo slibů

Nad vztahem sexy krásky a syna slavných rodičů Bolka Polívky (68) a Chantal Poullain se vznáší mnoho otazníků a snad nikdo kromě samotné dvojice přesně neví, jak to mezi nimi doopravdy je. „Od začátku to mezi námi bylo soukromý a chtěli bychom, aby to tak zůstalo,” komentovala nedávno pro Super.cz svůj vztah Krézlová.

Nyní se zdá, že se známý herec a půvabná zpěvačka dali opět dohromady. Napovídají tomu aspoň fotky, které vznikly na koncertu Ondřeje Gregora Brzobohatého (35) v Lucerna Music Baru. Vladimír na nich líbá Karolínu a rozhodně se nezdá, že by šlo o letmý polibek na pozdrav. Jsme zvědaví, jak se tohle bude dál vyvíjet. ■