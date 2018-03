Nová moderátorka SuperStar ví, jak na fotografy: Na party se přitulila k českému zpěvákovi

Jasmina Alagič ví, jak na fotografy... Na party s Matějem Ruppertem Profimedia.cz

Jak jsme již informovali, Slováci do role moderátorky SuperStar vyslali někdejší finalistku soutěže krásy Jasminu Alagič a českou stranu zastoupí moderátorský matador Leoš Mareš, který se do talentové show vrací po sedmi letech. V minulosti soutěž moderoval sám i ve dvojici s Adelou Banášovou, dnes Vinczeovou, a později se zpěvačkou Tinou.

Jelikož se pořad vysílá v česko-slovenské spolupráci Novy a Markízy, na party druhé jmenované stanice Alagič nemohla chybět. Potkala se na ní mimo jiné se zpěvákem Matějem Ruppertem, který zde zastoupil porotce.

V tomto směru je Matěj, stejně jako Jasmina co do moderování talentové show, nováčkem, v porotě zasedl poprvé. To i Katarína Knechtová a někdejší finalista Česko Slovenské SuperStar Ben Cristovao. Naopak ostříleným porotcem a ‚obávaným katem‘ je Pavol Habera. ■