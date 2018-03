Prachař se vysmívá Marešovi. Jeho fanoušci ho za to lynčují!

Jakub Prachař si zašprýmoval na adresu Leoše Mareše... Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, TV Nova

"Právě jsme se vzali a letíme do Košic na svatební cestu. Kdyby nějaké gymnázium chtělo odmoderovat maturiťák, tak to máte letos zadarmo. Protože jsem dobrá duše. Pište. První vyhrává. Jo a zazpívám. Taky zadarmo," napsal na sociální síť Jakub Prachař (34), který vyrazil na výlet k našim sousedům se svojí ženou Agátou Prachařovou.

Rýpnul si tak do Leoše Mareše (41), který před pár dny zveřejnil dopis svého šestnáctiletého fanouška a slíbil, že vystoupí na jeho maturitním plese, a dokonce ho odmoderuje. Zadarmo.

Zatímco řadu Prachařových fanoušků "rýpnutí" do Mareše pobavilo, našla se i pěkná řádka takových, které naopak Jakubovo chování pobouřilo. "Hodně trapný. Už mi připomínáte Řepku s Kristelovou," nechal se slyšet jeden z nich. "Zbytečné morální vysemenění. Nevěřím, že by s tebou cloumala závist, ale tohle mi hlava nebere," napsal další.

Tady je jen pár reakcí na Prachařův vtip. Posuďte sami, zda Prachařův komentář vtipný byl, či nikoli.

"Jakube, čekali bychom od vás víc. Zřejmě špatný Agátin vliv."

"Nějaký problémek vy dva, nebo jen jeden? Parodie s úsměvem jedna věc, trapnost druhá. Co si najít vlastní cestu?"

"Upřímně to od tebe není hezké dělat si srandu z někoho, kdo na to má, je to pod úroveň. Jen být důležitý, o to jde."

"To je závist. Nikdy si nebude žít v luxusu jako Mareš. A to se*e jeho i Agátku."

"Kopíruješ Leoše, protože víš, že by tě na ples nikdo nechtěl."

"Pokus o vtip, který se fakt nepovedl. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno." ■