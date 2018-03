O Marešově svatbě nevěděli ani nejbližší. Potvrdil to člověk, který stojí za moderátorovou metamorfózou

Leoš Mareš s manželkou Monikou Foto: Instagram L. Mareše

„V pondělí, tedy den před svatbou, jsem měl Moniku na tréninku a nezmínila se ani slovem. Opravdu to tajili až do poslední chvíle a i pro mě to bylo překvapení,” uvedl Jakub na znovuotevření prodejny známé sportovní značky.

Ptali jsme se Jakuba, jestli zaznamenal, že by se dvojice v poslední době v posilce více snažila, aby jim to před oltářem o to víc slušelo. „Nebyl to cíl, který by mi prozradili, ale možné to je. Každopádně Leoš se snaží dostat do skvělé formy na své plánované koncerty v O2 areně. Má před sebou ještě pár měsíců, ale přece jen je v dietě a hodně cvičíme, takže v dubnu se budou mít diváci na co těšit,” prozradil nám Jakub.

Zajímavé je, že Leoš do toho stihl praštit ještě dříve než Jakub, který se zasnoubil dlouho před ním. Na termín svatby se snoubenkou Evou Havelkovou držitel titulu Muž roku 2015 zatím stále čeká. „S Leošem jsme si psali krátce poté, co požádal Moniku o ruku. Chválil jsem ho, jak to hezky provedl. On mi namítal, že Dubaj to není a narážel na skutečnost, že jsem Evičku požádal o ruku v Emirátech. ■