Na neurčito utekla z televize. Vnučka Františka Filipovského začíná se zcela novou profesí

S nadsázkou Pavlína vtipkovala, že jsou tyto šaty skoro stejně staré jako ona sama. Sukni si může vyztužit ještě obručí, což na této party nerealizovala. Foto: Martin Kubica

„Přestala jsem psát, přestala jsem vysílat a je ze mě manažerka. Moc si to užívám, protože mám vždycky moc ráda, když do mého života přijde něco nového a já se to mám možnost učit. Na druhou stranu se poslední čtyři měsíce probouzím zpocená a děsím se toho, že jsem prošvihla nějakou důležitou schůzku. Zatím se stále učím,” rozpovídala se Pavlína o nové práci.

Pavlína se těší hlavně z životní změny a nechybí jí ani moderování, ani autorské psaní. „Je to pro mě moc šťastné období, protože dělám něco úplně jiného. Přestala jsem psát a jsem spokojená,” říká Pavlína.

Na křest jednoho z časopisů, na jejichž vzniku se Pavlína podílí, se jaksepatří vyparádila. „Mám to hrozně ráda a moc si to užívám. Vždycky mi je líto, když se nese večírek v duchu Black Tie a některé dámy mají krátké šaty,” uvedla na rubínové party Pavlína, která pro danou příležitost oblékla velkou večerní, kterou si prý před mnoha lety koupila v nějakém dnes už neexistujícím salonu na pražském Žižkově. „Abych splnila rubínový dress code, půjčila jsem si sako s odpovídající podšívkou a stejně barevné boty,” chlubila se hrdě Pavlína. ■