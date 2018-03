Sexy jako vždy: Monika Bagárová zářila na dalším plese v obtažených šatech s rafinovanými průsvity

Monika Bagárová Super.cz

"Zatancovali jsme si s cimbálovkou, a dokonce jsme tancovala i tu polku a waltz. Naučili mě to tamní tanečníci a bylo to strašně super. Za mě to byl večer na jedničku. A dobře se mi i vstávalo, protože jsem pořád tančila a vína jsem si dala jenom jednu skleničku. Dávid na tom byl o malinko hůř, nechtělo se mu z postele. No a já v klidu odřídila do Brna," prozradila.

S přítelem už Monika žije ve společné domácnosti. "Bydlíme spolu v Brně, ale hodně oba cestujeme. Dávid jezdí hodně do Komárna, kde má mladšího brášku, baskytaristu, se kterým často cvičí a pomáhá mu. Ale potkáváme se pořád doma, to je dobré," svěřila.

I Monika má plné ruce práce. Momentálně připravuje natáčení svého nového videoklipu. "Točíme příští týden a můžete se na něj těšit v březnu. Skladba se sice jmenuje Offline, ale je to česky. Poprvé zpívám česky a mám z toho strašnou radost. Věřím, že se to bude líbit a posluchače nezklamu," uzavřela s tím, že klip bude prý sexy a ženský, jako je ona sama. ■