Hlavně pohodlí: Manželka Zdeňka Pohlreicha vyrazila na ples v japonském stylu. Jak se vám líbí?

Zdeněk Pohlreich s manželkou na plese Super.cz

Zdeněk ovšem v šatníku žádné japonské black tie nenašel, tudíž vzal zavděk klasickým smokingem, který mu mimochodem velmi sluší. "To, co mám doma, by se sem asi úplně nehodilo. Navíc klasika je klasika a to se musí dodržet," mínil známý kuchař.

Že by se manželé hnali na parket, se ovšem říct nedalo. "My moc netančíme. Já si spíš zatancuju okolo plotny. Jsme rádi, že jsme sem vůbec dorazili, protože celá rodinka zápasí s nějakým nachlazením a i my jsme trošku nastydlí," navzájem se doplňovali.

Nakonec si ale ples užili včetně tance a pěveckých vystoupení, jejichž vyrcholením byl hodinový koncert kapely Lucie. Není divu, že to byl parádní večer. Toyota na českém trhu je už druhý rok nejrychleji rostoucí značkou, za dva roky zdvojnásobila prodeje. A právě jako oslavu tohoto úspěchu připravila pro své významné klienty 1. reprezentační ples, který se jistě stane hezkou každoroční tradicí. ■