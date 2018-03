Tak velkou žábu jste ještě neviděli: Kristýna Leichtová na plese v modelu jako Esmeralda. Ukázala i přítele

Kristýna Leichtová

Na první pohled upoutala její barva šatů. V žabičkově zelené málokterou dámu na plese vidíme, ale herečka Kristýna Leichtová (32) chtěla být originální. A na Žofín s sebou vzala i přítele, jehož jsme také viděli poprvé. O tom, jak splnil dress code black tie, by se dalo diskutovat, ale Kristýnu vytáčel v kole jedna radost.

"Mě plesy baví, ale příprava je náročnější, takže většinou zvládnu jenom jeden ples ročně. A do těchto šatů jsem se v salonu u Ponerových na první pohled zamilovala," svěřila Kristýna, která se k modelu i sama nalíčila, zvolila i oční stíny do zelena. "Jen jsem zvědavá, zda s tou vlečkou dokážu tančit, nebo to bude životu nebezpečné," smála se.

Kristýna se na plese potkala i s kolegou ze seriálu Ohnivý kuře, v němž ji můžeme vídat na televizních obrazovkách, Jakubem Prachařem (34), který akci moderoval. Jinde ji prý, kromě divadla, hned tak neuvidíme. "Vůbec se mi v těch únorových mrazech nechce vycházet ven, takže byste za mnou museli domů, kde jsem tedy nenalíčená, v teplákách a teplých ponožkách. Tedy ještě můžete přijít do divadla," upřesnila. ■