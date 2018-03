Už to není roztomile buclatá seriálová Sally: Osmnáctiletá herečka zalehla do vany plné perel

Kiernan Shipka Profimedia.cz

Když začala Kiernan Shipka (18) natáčet seriál Šílenci z Manhattanu, bylo jí pouhých šest let. Její první role to ale nebyla. Zkušenosti už měla ze seriálů Můj přítel Monk, Cory in the House, Hrdinové a z televizního filmu The Angriest Man in Suburbia. Roli Sally Draper ale jen tak něco nepřekoná.