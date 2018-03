Standa Hložek prásknul, kolik v době své největší slávy utráceli s Petrem Kotvaldem za kostýmy

Petr Kotvald, Hanka Zagorová a Stanislav Hložek v době své největší slávy Profimedia.cz

Největší popularitu zažíval v první polovině osmdesátých let, kdy se svým pěveckým parťákem visel na zdi snad každého dívčího pokojíčku. Řeč je o Stanislavu Hložkovi, který společně s Petrem Kotvaldem po premiéře písničky Holky z naší školky způsobili mezi pubescentkami revoluci a rozdělili je na dva tábory.

Když chvíli poté začali vystupovat s nejúspěšnější zpěvačkou té doby Hankou Zagorovou, dosáhla jejich popularita vrcholu. Na staré časy a zašlou slávu Hložek nedávno zavzpomínal na plese v Náchodě.

„Občas mě pořadatelé různých retro akcí žádají, abych přišel v něčem, v čem jsme zpívali s Petrem. A já ty kostýmy nemohu zaboha najít. Sice bych se už do nich určitě nevešel, ale bylo by to pěkné,“ míní Standa, který prásknul, že za své kostýmy tehdy dávali velmi slušné peníze.

„Měli jsme kostýmy docela dost drahé. Mikiny nám dělal Josef Ťapťuch, Liběna Rochová navrhovala kostýmy pro nás i pro Hanku Zagorovou. A tehdy ten jeden kostým stál pořádný ranec, pět tehdejších měsíčních platů. Ale zrovna ten kostým od Liběny Rochové mám doma. Možná, že bych ho mohl zkusit,“ vyhrožoval v žertu otec úřadujícího Muže roku 2017 Matyáše Hložka. ■