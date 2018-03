Krásná Mališová zářila v sexy overalu a ukázala krajkovou podprsenku

Karolína Mališová Super.cz

Modelka Karolína Mališová (21) skončila před třemi lety druhá na České Miss i s pár kily navíc. To je ale minulostí a už více jak rok je v parádní formě a pociťuje to i v práci. Na nedostatek nabídek si nyní opravdu nemůže stěžovat.

"Nejvíc pyšná jsem na to, že jsem začala spolupracovat s českou kosmetickou značkou. Spoustu jsme toho nafotili, natočili a už dva roky je to pecka," řekla Super.cz Karolína.

Sama je nyní velmi úspěšnou modelkou. A jak přiznává, je to hlavně díky úbytku kil. "Bylo to to hlavní, určitě ano. Necítila jsem se, chtěla jsem vypadat líp. Netušila jsem, že bude chodit mnohem víc práce, ale s tím to i přišlo. Pracuji na sobě pořád, přichází focení, plavky, přehlídky, léto, tak musím makat," prozradila Karolína.

"Na zadku a nohách, mých problémových partiích, musím makat pořád, držet si stravu. Baví mě to a jsem nyní spokojená," dodala Mališová. ■