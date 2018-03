Modelka se svlékla pro aktivisty a následovala tak svoji slavnou hereckou mamču

Modelka Ireland Baldwin (22) se nechala po vzoru své slavné matky pro PETA svléknout také. Profimedia.cz

Když se její máti Kim Basinger (64), sexsymbol přelomu 80. a 90. let, nechala ochranářskou organizací PETA svléknout pro kampaň na ochranu zvířat, nebyla její dcera ještě na světě.

Po více než dvaceti letech se zcela odhalená postavila před objektiv i Ireland Baldwin (22), která je sama přísnou vegankou a k ochranářskému hnutí PETA se aktivně hlásí.

„Viděla jsem snímky z doby, kdy udělala tuhle kampaň moje máma, takže jsem do toho taky chtěla jít,“ vysvětlila krásná modelka. „Od chvíle, kdy jsem byla malá holčička, jsem pro PETA chtěla něco udělat. Je to něco, zač moje matka bojovala celý život, něco, o co se pokouším také.“

Ireland je ve svých životních krocích, co se práv zvířat týče, opravdovou aktivistkou. „Mám to vlastně i ve své modelingové smlouvě. Nebudou předvádět kožešinu, nechci, aby to bylo součástí mé značky,“ vysvětluje. ■