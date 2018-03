Naomi Campbell rozvášnila fanoušky: Potvrdila vztah s mladším raperem

Naomi Campbell potvrdila vztah s raperem Skeptou. Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Supermodelka Naomi Campbell (47) si své soukromí dost hlídá. Partnery se nechlubí, takže se o nich většinou jen spekuluje (mluvilo např. o Lennym Kravitzovi) a ona nechává otázky na svůj milostný život nezodpovězeny. Pro fanoušky proto bylo překvapením, když ve středu na sociální síti pomocí fotky potvrdila vztah s o 12 let mladším raperem Skeptou. „Je to oficiální. Jsem v šoku!“ píše jeden a další se přidává: „Je to vtip, protože já pláču“...