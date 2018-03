Tři oříšky pro Popelku se vrací! Z prince Pavla Trávníčka je král. Takhle teď vypadá

Pavel Trávníček si zahraje krále. Foto: archiv Tři oříšky pro popelku

"Jsem moc rád za roli krále, na toho prince už je přeci jen trošku pozdě," řekl Super.cz se smíchem Trávníček.

"Tři oříšky pro Popelku je legenda a fenomén, který snad všichni milujeme. Věříme, že uděláme lidem radost, když přeneseme filmový příběh do divadla. V našem případě vlastně do velkého sálu Kongresového centra. Je před námi dlouhá cesta, několikaměsíční přípravy, ale my to zvládneme. Máme tým lidí, kteří mají bohaté zkušenosti,“ prohlásil producent Fawad Nadri.

Režie se ujme Filip Renč (52). Premiéra se uskuteční 12. října. V kongresovém centru je naplánováno zatím 43 představení. ■