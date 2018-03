Má co předvádět. Bývalá učitelka sexu touto fotkou potvrdila, že pod zmáčenou blůzou neměla nic

Zuzana Belohorcová není žádná stydlivka. Foto: Instagram Z. Belohorcové

Nyní se bývalá učitelka sexu z pořadu Peříčko pochlubila ještě novou fotkou v sněhobílé košili zmáčené vodou, která prozrazuje, že pod ní nic dalšího nemá.

„Filip to pouštěl do éteru hned, co se vrátil z Ameriky. Já jsem po našem focení odcestovala s rodiči na plavbu po Karibiku. Už jsme byli na Bahamách, na Turks a Caicos a ještě poplujeme do Dominikány,” prozrazuje své plány Zuzana. ■