Pamela Anderson opět v akci: V Miláně při focení vystavila své bezchybné nestárnoucí tělo

Ukázka z přípravy reklamního foto setu.... Profimedia.cz

Stejně slavná, stejně blonďatá a co do významu globálních celebrit zřejmě i stejně ikonická jako další vamp Marilyn Monroe (✝36). Skalní fanoušek hvězdy, jejíž smrt je dodnes obestřena mnoha tajemstvími, by její srovnání s Pamelou Anderson (50) asi jen těžko rozdýchával a zřejmě by našel spoustu rozdílů.