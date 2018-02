V Brně už si zvykla a je z ní hospodyňka: Vlaďka Erbová už se učí i péct

Vlaďka Erbová se pustila do pletení vánočky.

Vlaďka je zastánkyní tradiční české kuchyně. "Dělám hlavně recepty, které mě naučily maminka s babičkou. Protože jsem pracující máma, nemám úplně čas experimentovat. Když totiž přijdu domů, děti už chtějí jíst. Řekla bych, že vařím standardní českou kuchyni," míní.



Práci si dává i s tím, aby každý člen rodiny dostal to, co mu chutná a co je pro něj nejvhodnější. "Do určité doby jsem to musela kvůli svým dětem rozdělovat, protože jsou od sebe šest let, což jsou úplně jiné režimy. Moje dcera je navíc krasobruslařka a partner hokejista, takže jejich jídelníček před tréninkem nebo zápasem je trochu jiný. Nemůžu jim udělat nějaké těžké jídlo, jako je třeba kachna se zelím. Synovi zase přizpůsobuji stravu věku. V roce totiž přišel o vrchní patro zoubků, takže jsem mu musela třeba dělat maso hodně do měkka a strouhat zeleninu do polévky, abych mu konzumaci zjednodušila. Ale už je to čím dál lepší, takže se pomalu učí jíst normálně," vyprávěla.



S pečením to kvůli linii nepřehání, ale občas nějakou sladkost vytvoří. "O Vánocích chystám několik druhů cukroví. Běžně pak dělám různé koláče, buchty a štrúdly. Recepty na ně mám v takovém prima sešitu, do kterého si píšu rady od zkušenějších. Vánočku jsem dnes ale dělala úplně poprvé a byl to pro mě velký zážitek," vyprávěla na soutěži Pekař roku, kde se zapojila právě do pletení vánočky.



"Naposledy jsem ji určitě nepletla. Předtím jsem se k tomu ale nedostala, protože mi ji vždycky někdo dal. Když jsem předloni přišla do Brna, zjistila jsem, že jsou tady vánočky úplným zvykem, takže jsem si řekla, že ji konečně udělám. Jenže jsem šla do práce, kde mám ženský kolektiv, takže jsem místo jedné dostala hned pět vánoček. Věřím tomu, že si ji budu chtít doma zkusit. Určitě ne ze šesti pramenů, protože jsem na to ještě nepochytila ten správný grif. Ale ze čtyř nebo tří to zvládnu," míní. ■