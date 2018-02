Víme první: Daniel Hůlka je otcem. Jeho půvabná manželka porodila dceru. Dostala krásné jméno

Dan s manželkou Barborou Foto: archiv FTV Prima

Holčička přišla na svět jen pár dní před termínem, po narození měřila 46 centimetrů a vážila rovná tři kila.

Hůlka byl celou dobu v porodnici přítomen, u porodu ale nebyl.

"Je to myslím chvíle, kdy má mít ženská svoje soukromí, není to místo pro chlapy. Je to názor můj i mé manželky, na tom se shodneme. Budu za dveřmi nervózně pochodovat. Budu čekat, jak to dopadne, zapít to pak samozřejmě musíme. Kvůli slinivce ale opatrně," prozradil zpěvák minulou sobotu. ■