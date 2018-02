Robbie Williams přiznal psychické problémy: Obává se, že skončí jako George Michael (✝53)

Robbie Williams Profimedia.cz

„Mám v hlavě nemoc, která mě chce zabít,“ šokoval britský zpěvák, který má za sebou velmi bouřlivou kariéru, během níž vyzkoušel snad všechny existující drogy. Robbie dlouhodobě bojuje s nespecifikovanou duševní chorobou. Jeho život je jako na horské dráze a střídá se v něm euforie s úzkostnými stavy.

Robbie do světa šoubyznysu vkročil už ve svých šestnácti letech jako člen kapely Take That. Ještě jako nezletilý mladík se stal popovou hvězdou a své osobní problémy před fanynkami skrýval. Zpěvák dokonce uvedl paralelu s osudem svého staršího kolegy George Michaela (✝53), který zemřel předloni o Vánocích. Kromě úspěchu na hudební scéně je spojoval i boj s vnitřními démony.

„Neustále přemýšlím o smrti. Tolikrát už jsem jí byl opravdu blízko. Je to boží vůle, že jsem stále tady. Jsem taky jen člověk. Neustále čelím nejrůznějším zkouškám a bojuji s tím, co se odehrává někde mezi mýma ušima,“ řekl Robbie pro deník The Sun. ■