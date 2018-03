Pár snů! Nejkrásnější Češka randí s mužem, který získal titul nejhezčí tělo světa

Kateřina Kasanová Super.cz

"Poznáváme se, jsme v této fázi. Jsou to taková randíčka, nedá se ještě mluvit úplně o vztahu," řekla Super.cz Kasanová.

"Mám před sebou maturitu, do toho hodně focení, nemám tolik času. Proto říkám, že jsme ve fázi poznávání," dodala nejkrásnější Češka.

Gajdošech se věnuje modelingu víc než deset let. Byl také superfinalistou v soutěži Muž roku v roce 2011. "Když jsem v 19 letech odešel do Prahy studovat na vysokou školu, řekl jsem si, že nějaká brigáda by nebyla zlá. A kolotoč se rozjel," řekl Super.cz Slovák žijící v Praze. ■