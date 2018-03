Muzikálový zpěvák a skladatel vyrazil k moři natáčet klip k muzikálu: Ukázal tělo v plavkách

Zdeněk Hrubý si užívá slunce a moře. Foto: Jiří Hadač/Sheraton Soma Bay (6x)

Zpěvák a skladatel Zdeněk Hrubý (46) si užil aspoň pár dní během hektických příprav na svůj muzikál Robinson v teple. Spolu s partou krásných dívek vyrazil do Egypta, aby se účastnil natáčení videoklipu k muzikálu. Během tří dnů si našel čas i na slunění a koupání.

Protagonistkou klipu sice byla zpěvačka Elis Ochmanová, která v muzikálu ztvární Robinsonovu lásku Mary, ale i Zdeněk s sebou měl kostým a natáčení na břehu moře si užil. "Já osobně Egypt miluju, vracím se sem vždycky strašně rád. Nikde jinde jsem nenašel třeba lepší potápění," pochvaloval si Zdeněk.

A tentokrát mohl být ještě spokojenější, protože na co koukat bylo i na souši. Součástí výpravy byly totiž i půvabné modelky Taťána Makarenko (28) a Lucie Kovandová (24). Nežárlila jeho přítelkyně? "Nemusí mít strach, jediné, co mám teď v hlavě, je Robinson, po holkách, pokud to nejsou zpěvačky a nejde o práci, nekoukám," smál se Zdeněk. ■