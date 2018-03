Praskaly pod ní židle a v letadle potřebovala dva pásy: Trapas mladou maminku donutil shodit skoro 100 kilo

Sara Tuohey Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Teprve sedmadvacetiletou Saru Tuohey, jejíž váha vystoupala k těžko představitelným 150 kilům, nedonutilo k hubnutí to, jak vypadala, jak se cítila, ani to, že pod ní praskaly židle. Život jí změnil, a ona věří, že i zachránil, trapný okamžik v letadle, který popsala jako ‚peklo‘.

Sto kilo Sara vážila už před otěhotněním, pak přibrala dalších padesát. Hubnutí po porodu, které většina maminek řeší, se jí ale netýkalo a ani se neslučovalo s jejím životním stylem. Dávala si skoro tři litry coly denně, stravovala se ve fast foodech, kouřila víc než 40 cigaret denně. „Nemohla jsem dělat běžné věci, jako si oholit nohy, nebo se vejít na normální židli. Často jsem rozbila nábytek, když jsem na něm seděla,“ svěřila.

Až potupný zážitek z letadla jí otevřel oči. Při cestě z Brisbane do Melbourne musela k připoutání použít dva prodloužené pásy, a i ty jí byly těsné. „Pamatuju si udivený pohled stewarda, když jsem požádala o další prodloužený pás. Bylo mi tak trapně, chtěla jsem se propadnout do země,“ svěřila. Ještě téhož dne se rozhodla se sebou něco udělat. A vzala to z gruntu.

Hned den po ‚pekelném letu‘ se zapsala do posilovny, začala chodit a navštěvovat lekce zumby. Z jídelníčku vyřadila cukr a začala si vařit jídla bohatá na proteiny, která servírovala v malých porcích. Během dvou let shodila 40 kilo, po následné bandáži žaludku šla váha dolů ještě víc. Celkem Sara zhubla 96 kilo a deset konfekčních velikostí.

Od incidentu do letadla nevkročila, ale chystá se - doufá, že svou novou postavu a nový život oslaví pěknou zahraniční dovolenou. ■