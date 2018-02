Na české premiéře Menzelova filmu cenu pro tátu převzaly dcery. Manželka Olga mrzla v sexy šatech

Olga Menzelová s dcerami převzala cenu pro manžela od Petera Simonischeka. Michaela Feuereislová

Rakouský herec ji podle svého slibu přivezl na českou premiéru filmu v kině Lucerna, kde ji předal do rukou Aničky a Evičky Menzelových. "Byl to Jirkův nápad, aby cenu přebíraly holky, já byla ráda v pozadí," svěřila Super.cz režisérova manželka Olga Menzelová (40), která si tak nechala ujít vystoupení na pódiu, ačkoli na sobě měla překrásné šaty Elie Saab, které jí pro tuto slavnostní příležitost vybral stylista Jiří Pokorný.

Ovšem v lehounkém materiálu jí byla dost zima. "Norka bych přivítala spíš, no co, třeba mi ho oblékne v létě," smála se v opravdu studeném kině Lucerna, kde si i Jiří Bartoška (70), jenž byl jedním z hostů premiéry, dal radši čaj a ti, kteří si odložili kabát do šatny, litovali. Třeba i návrhářka Beata Rajská (55), jíž se téma filmu velmi dotklo. Pochází totiž ze Slovenska a snímek pojednává o vzpomínkách na válečné časy, kdy řada Slováků byla součástí tzv. gardy, která spolupracovala s nacisty a byla, jak se říká, papežštější než papež, co se přístupu k židovskému obyvatelstvu týče.

Holčičky Menzelových to na pódiu zvládly skvěle. Evička cenu přebírala, Anička měla i krátký projev. "Jsme moc pyšné na tatínka a zítra mu cenu přineseme," řekla do mikrofonu před plným sálem. Na film se podívat nebyly, není zrovna pro děti.

"Ale když teď dávali v televizi Zlaté šedesátky s Jirkovými filmy, Evička objímala televizi. Doma holkám chybí," svěřila Menzelová. "Jiří už je na tom mnohem lépe, rehabilituje, ale byl to opravdu dlouhý čas. Věřím, že všechno už bude jenom lepší," uzavřela. ■