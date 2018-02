Leoš Mareš a zadarmo na maturitním plese? Moderátor ocenil odvahu studenta a vzdal se honoráře!

Leoš Mareš splní sen studenta. Herminapress

Když ho ale šestnáctiletý student požádal o moderování maturitního plesu s tím, že celá třída na něj bude šetřit, neváhal a studentovi slíbil, že ples odmoderuje a zadarmo!

Všechno odstartoval tenhle odvážný dopis: „Ahoj Leoši, je mi šestnáct let a jmenuji se Joachim. Studuji hotelovku v Litoměřicích a jsem v prvním ročníku. A v roce 2021 – 27.2. budeme mít maturitní ples. A tak mě napadlo se zeptat, jestli bys nemohl přijít a být naše překvapení,“ napsal Leošovi student s tím, že když každý spolužák už teď začne šetřit, mohou na Leošův honorář vybrat 55 200 korun.

„Já vím, že máš moc nabídek a máma mi říkala, že nemám šanci, ale chci to zkusit, za to nic nedám. Nevím, jestli by to stačilo, víc dát nemůžeme, protože musíme šetřit na pronájem a další věci,“ dodal student, který ani nedoufal, že by mu moderátor odpověděl.

Leoš ale na sociální síti vzkázal, že si píše termín plesu do diáře a přijede zadarmo. „Žádné peníze nechci, slibuji, že přijedu zadarmo. Pokud tedy ještě v roce 2021 budete moje služby chtít,“ vzkázal Leoš, který nezapomněl dodat, že maminka Joachima tentokrát neměla pravdu. Oblíbený moderátor tak mladíka ocenil za odvahu a touhu splnit si sen. ■