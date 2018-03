Bude jí padesát a pořád dovádí jako zamlada! Jenže téhle spisovatelce klidně uvěříte i dvacítku

Americká spisovatelka a bývalá modelka Kelly Bensimon (49) Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Možná si říkáte, že už by ve svém věku měla mít rozum a přestat před objektivy skotačit jako rozpustilá puberťačka. To by rozhodně bylo vhodné, kdyby vypadala úměrně svému věku. V takovém případě by podobné chování mohlo být klasifikováno jako hodně infantilní a nesoudné.

Jenže uznejte, že populární hvězdě reality show The Real Housewives of New York City, spisovatelce a bývalá modelce Kelly Bensimon (49), která letos v květnu oslaví půlstoletí života, by nikdo tenhle věk nehádal. Kdo by také mohl?

Vždyť Kelly musí její vrstevnice, které nemají nad stárnutím kouzelnou moc jako ona, jenom závidět. Ještě po čtyřicítce dostala nabídku i od pánského magazínu Playboy. Tehdy byla tak ohromena a polichocena, že ji přijala a pro jeho stránky nahá skutečně zapózovala. Dnes už by prý podobnému návrhu odolala. Když ale vidíme, jak jí to stále sluší, je to docela škoda. ■