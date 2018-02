Potvrzeno! Takhle to sluší sexbombě Evě Perkausové po boku Romana Šebrleho

Eva a Roman tvoří novou moderátorskou dvojici... Foto: archiv FTV Prima

Prima poprvé potvrdila to, o čem si špitali i vrabci na střeše a Super.cz o tom již před měsícem informoval. Sexbomba Eva Perkausová (23) usedne po boku Romana Šebrleho (43) ve zprávách na Primě, kde nahradí těhotnou Gábinu Laškovou. Divákům se poprvé představí v sobotu 3. března.

Eva Perkausová se na svou velkou premiéru poctivě připravuje na soukromých hodinách rétoriky. Moderování hlavní zpravodajské relace považuje za svůj další profesní posun.

"Trénuju a musím trénovat vážnější roli a seriózní výraz, přirozeně se ráda směju a jsem temperamentní, ale přeci jen ve zprávách musím mít seriózní projev. Snažím se s novou rolí a projevem, které zpravodajství vyžaduje, sžívat,“ řekla Perkausová.

"Budou to výborné zprávy, zajímavá změna. Eva je skvělá, takže nemám strach, že by to nezvládla. Už se na naše první společné vysílání v sobotu moc těším,“ dodal moderátor. ■