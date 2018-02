V objetí potetovaného krasavce si Dara strkala jeho prst do pusy. Jak na tyhle intimnosti reagoval Rytmus?

Dara Rolins s cizím mužem v klipu k písni Miesta

„Myslím, že hned po prvních řádcích je jasné, o čem písnička je. Tyhle momenty, kdy se ocitneme v posteli sami a někdo nám chybí, známe všichni. Fantazie začne pracovat na plné obrátky a my se v ní pomalu a dobrovolně začneme ochotně ztrácet. Není na tom nic divného, ani výjimečného, děje se to nám všem, akorát není zvykem o tom nahlas mluvit ani zpívat. Jako by to bylo nějaké tabu,” rozpovídala se o klipu Dara, která má ve zvyku říkat věci svobodně a na rovinu a stejně tak vypadá i její tvorba.

Zpěvačka se v obrazovém ztvárnění písně předvádí v posteli v prádle. Zajímalo nás, jestli se během natáčení neostýchala. „Nestyděla jsem se. To bylo to poslední, co jsem v té rádoby posteli řešila. Ve studiu jen na té nekonečné plachtě byla totiž taková zima, že jsem se kroutila, abych se zahřála,” smála se Dara.

Intimní momenty prožívala Dara nejen sama, ale i v objetí modela Davida. Kdo spatří popovou divu, jak se kroutí v náruči potetovaného svalovce, toho jistě napadne, jak záběry komentoval zpěvaččin přítel Patrik „Rytmus“ Vrbovský (41). „To patří ke svobodnému uměleckému projevu. Jako ve filmu. Herci se tam taky nelíbají se svými manželkami. Záměrně jsem si vybrala někoho známého, ať může být ten sen, ta fantazie nejen má,” vysvětluje Dara.

Zdá se, že Rytmus na Daru nežárlí. „Byla jsem mile překvapená z jeho první reakce, která se čistě týkala kvality a úrovně klipu, z čehož měl upřímnou radost a dal mi respekt jako umělec umělci. Pak následovalo pár ironických poznámek na adresu mě a toho frajera, jeho prstu v mé puse a tak,” smála se Dara a dále dodala: „Tím bylo chlapské ješitnosti učiněno za dost a žádné žárlivé scény naštěstí dále neproběhly. Oba dokážeme oddělit soukromí od práce, v opačném případě bychom se zbláznili.” ■